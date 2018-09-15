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  15 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов посетит США

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит США.

На заседании кабинета министров республики министр иностранных дел Р.Мередов сообщил, что четыре книги, выпущенные Туркменской государственной издательской службой в 2017 году, получили престижные награды XV Международного конкурса государств-участников СНГ «Искусство книги», прошедшего в России.

По его словам, диплома I степени в номинации «Диалог культур» была удостоена книга Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

Далее глава МИД рассказал о подготовке к предстоящему в период с 29 сентября по 2 октября рабочему визиту правительственной делегации страны во главе с президентом в город Нью-Йорк для участия в работе 73 сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

На что глава государства поручил организовать в рамках визита встречи в формате Туркмено-американского делового совета.

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