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  15 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Новый аким Астаны проинспектировал строительство ряда городских объектов

CA-NEWS (KZ) - Новый аким Астаны Бахыт Султанов проинспектировал строительство ряда городских объектов.

Как сообщает пресс-служба акимата, он посетил ряд станций новой транспортной системы LRT, полигон по выпуску сборных железобетонных балок, новый мост через реку Есиль, а также аллею Мынжылдык.

Согласно плану, ЛРТ соединит аэропорт и новый железнодорожный вокзал «Нурлы жол». Протяженность эстакады составит 22,4 км, всего будет 18 станций в черте города и 19 единиц подвижного состава. На текущий момент уже подготовлены (переустроены) 98% тепловых сетей (2,2 км), 89% водопровода (3,2 км), 65% хозяйственно-бытовой и ливневой канализации (6,2 км), 90% сетей электроснабжения (100,3 км), 97% связи (165 км). В этом году работы будут завершены в полном объеме.

По итогам объезда было проведено совещание, в ходе которого аким поручил обеспечить реализацию проекта строительства LRT в установленные сроки.

Также Б.Султанову доложили о плане проекта застройки аллеи Мынжылдык (район Алматы).

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