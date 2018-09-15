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  15 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане планируют увеличить производство яиц и куриного мяса

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане планируют увеличить производство яиц и куриного мяса.

По словам генерального директора ГУП «Птицепром» Министерства сельского хозяйства Машокира Назарова, производство продукции планируется увеличить за счет новых птицеферм и восстановления ранее простаивавших отраслевых предприятий.

Специалист отметил, что за 8 месяцев в стране произведено свыше 238,7 млн яиц, что на 28,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В текущем году планируется произвести 500 млн штук.

Назаров также добавил, что наблюдается увеличение производства куриного (бройлерного) мяса. За этот период в республике произведено свыше 7,8 тыс. тонн куриного мяса, что на 52% больше аналогичного периода прошлого года. Увеличению производства продукции также способствуют новые предприятия, специализирующиеся в производстве куриного мяса. В настоящее время в республике функционируют 9 таких предприятий.

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