Посол Казахстана в Испании вручил верительные грамоты Королю Фелипе VI

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстана в Испании Константин Жигалов вручил верительные грамоты королю Фелипе VI.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, в ходе встречи, в которой также принимал участие глава МИД Европейского Союза и сотрудничества Жозеп Борелл, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и международных проблем и отметили дружественный и динамично развивающийся характер казахстанско-испанских отношений, основанных на Договоре о стратегическом партнерстве, подписанном в 2009 году.

Кроме того, внимание было уделено развитию торгово-экономических связей.

Король Фелипе VI оценил усилия Казахстана в сфере международной дипломатии, отметив деятельность республики в Совете безопасности ООН и усилия по укреплению межрелигиозного диалога. Также монарх пожелал РК успешного проведения VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.