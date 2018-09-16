Самолет «Эйр Астаны» с пассажирами задымился в аэропорту
- Казахстан, происшествия
- 11:11, 16 сентября 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Астане 15 сентября после посадки рейса КС-982 авиакомпании «Эйр Астана» произошло задымление левого двигателя.
Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, самолет типа А320 прилетел в столицу из Атырау.
Силами пожарной части аэропорта своевремено приняты меры, задымление потушено.
На борту находился 91 пассажир, пострадавших нет.
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