Самолет «Эйр Астаны» с пассажирами задымился в аэропорту

CA-NEWS (KZ) - В Астане 15 сентября после посадки рейса КС-982 авиакомпании «Эйр Астана» произошло задымление левого двигателя.

Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, самолет типа А320 прилетел в столицу из Атырау.

Силами пожарной части аэропорта своевремено приняты меры, задымление потушено.

На борту находился 91 пассажир, пострадавших нет.