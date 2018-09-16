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  16 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане завершилось авторалли «Амуль-Хазар 2018», победителем стала команда из Испании

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане завершилось международное авторалли «Амуль-Хазар 2018».

Как сообщает государственное информационное агентство республики, вечером 15 сентября в национальной туристической зоне «Аваза» состоялась торжественная церемония встречи участников автопробега.

Автомарафон «Амуль-Хазар 2018», маршрут которого пролегал вдоль исторического Великого Шелкового пути, объединил профессионалов и любителей одного из самых захватывающих видов спорта из Франции, Испании, Саудовской Аравии, Чехии, Великобритании и других стран.

Начав свой путь на побережье Амударьи, в древнем городище Амуль, гонщики проехали более 1,5 тыс. километров пути через всю страну с востока на запад, преодолев сложнейшие спецучастки на просторах пустыни Каракумы. Накануне они прошли пятый этап эко-ралли-рейда – протяженность соревновательной дистанции составила 203 километра.

Лидером на этом этапе стал Гарри Хант (Великобритания), следующим Хоан Рома (Испания), третьим финишную арку миновал Мэтью Серрадори (Франция), следом за ним - Мирослав Заплетал (Чехия). А первую тройку призеров по результатам всех этапов возглавил Хоан Рома, на втором месте Мирослав Заплетал, на третьем - Сергей Вязович (Беларусь).

Два туркменских экипажа заняли третье место в своих категориях: Ходжагулы Аннамаммедов и Гайгысыз Акмырадов (№ 100- MINI – T11.2 ) и Гуванч Хоммадов и Реджепнияз Аннабердыев (№ 104 - TOYOTA - T22.2).

Призы победителям вречили президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и руководитель ралли-марафона «Африка Эко Рейс» Жан-Луи Шлессер. Спортсмены получили комплекты памятных монет «Амуль-Хазар 2018» и подарочные наборы национальной туркменской одежды.

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