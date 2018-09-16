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  16 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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11 человек погибли в результате урагана «Флоренс» в США

CA-NEWS (CA) - 11 человек погибли в результате шторма «Флоренс» в округе Камберленд в Северной Каролине, сообщило местное отделение телекомпании Fox.

Отмечается, что ураган обрушился на атлантическое побережье США 14 сентября и сразу стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма. Опасность от ветра значительно снизилась: он не превышает 75 км/ч. Однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, поскольку шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.

Более 27 тыс. жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.

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