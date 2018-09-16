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  16 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте за $6 млн создадут автоматизированные платные парковочные зоны

CA-NEWS (UZ) - Хокимият Ташкента и турецкая компания ООО Senkron teknolojı A.S подписали меморандум о взаимопонимании в области автоматизированных платных парковочных зон вдоль дороги в столице Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба хокимията Ташкента, турецкая сторона обеспечивает совместно с узбекской стороной разработку бизнес-плана проекта, разработку финансовой модели проекта, поставку оборудования и разработку проектно-сметной документации.

Оказание содействия в реализации проекта автоматизированных платных парковочных зон вдоль дороги, предоставление возможных территорий гарантирует узбекская сторона.

В рамках документа будет согласовано и подписано соглашение о государственно-частном партнерстве. Стоимость проекта составляет около $6 млн.

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