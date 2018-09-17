«Заявить о себе всему миру»: как осуществляется строительство Tashkent City, - эксперт

CA-NEWS (UZ) - Наличие в Узбекистане тендерного процесса в распределении выгодных для частного бизнеса контрактов, открытость и прозрачность этого процесса очень важны для обеспечения честной конкуренции между участниками рынка, а также для противостояния коррупции государственных институтов и должной отдачи от государственных ресурсов. Под этими ресурсами следует понимать как государственные финансы, которые правительство тратит на закупку у частного бизнеса каких-то товаров и услуг, так и немонетарные ресурсы, такие как разного рода лицензии, выдача которых находится под контролем правительства и обладание которыми дает бизнесу определенные преимущества для получения прибыли. К немонетарным ресурсам относятся, к примеру, лизензии на использование определенных спектров радио-частот телекоммуникационными компаниями, или выдача прав на строительство и эксплуатацию объектов на выгодных участках земли.

Эксперт и научный сотрудник Школы Восточных и Африканских исследований Университета Лондона Алишер Ильхамов

Открытые тендеры позволяют наблюдателям, включая гражданское общество и прессу, установить свой, общественный контроль за расходованием государственных ресурсов. идентичность их участников, их «кредитную» историю, выявить случаи мошенничества с их стороны, или нарекания в их адрес, если таковые имели место в прошлом. Требование открытости диктуется не только с целью эффективного использования имеющихся государственных ресурсов, но и в целях обеспечения технической безопасности, пренебрежение которой чревато жертвами среди населения. Напомним в этой связи про пожар 25 марта текущего года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате чего погибло 64 человека. Или же совсем недавнее, 14 августа, крушение моста в Генуе, в результате которого погибло более 40 человек. Такие случаи чаще всего происходят по причине предоставления контрактов недобросовестным участникам рынка. Выбраковывание такого рода недобросовестных участников тоже входит в задачи тендерного процесса.

Через призму сказанного взглянем на имеющиеся реальности в Узбекистане, и в качестве case-study рассмотрим строительство Международного делового центра Tashkent City.

«Заявить о себе всему миру»

Строительство Tashkent City является довольно большим и сложным проектом, стоимость которого оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Как известно, он разместится в центральной части столицы между улицами Алишера Навои, Олмазор, Ислама Каримова и Фурката на территории двух махаллей Алмазар и Укчи общей площадью 80 гектаров. Здесь разместятся бизнес-центры, торговые и развлекательные комплексы, отели, конгресс-холл, многоэтажные жилые дома, парки и искусственное озеро.

Какое значение этому проекту придает руководство страны? Так, в октябре 2017 года президент Шавкат Мирзиеев заявил: «Tashkent City — это объект, которым мы должны заявить о себе мировому сообществу... Ташкенту нужна новизна… У нас нет времени на раскачку». Вопрос в том, а чем именно Узбекистан собирается заявить о себе. Очевидно, новизной своего внешнего вида (выглядеть не хуже Дубаи и Астаны) и комфортными условиями для работы представительств иностранных компаний в стране. Но этот проект также предоставляет шанс для страны продемонстрировать методы ведения бизнеса и взаимоотношения правительства с бизнесом, отечественным и иностранным, продемонстрировать стандарты прозрачности и эффективности ведения дел. Посмотрим, как на практике реализуется этот шанс.

Сначала снос домов, потом решение о проекте

Начнем с очередности решения задач по проекту. Судя по хронологии событий, принципиальное решение о возведении Tashkent City было принято еще в 2015 году, но юридически было оформлено только в 2017 г. Начнем по порядку.

Согласно вебсайту Мой Ташкент, еще в 2015 году во исполнение поручений правительства Республики Узбекистан решением хокима г.Ташкента № 5 от 07.01.2015 г. был определен снос жилых домостроений и нежилых объектов на территории махаллей Алмазар и Укчи, и уже весной 2015 года были начаты работы по физическому сносу домостроений и по расселению семей. Уже тогда было снесено 12 домостроений, частично снесено 88 домостроений. При этом сайт ссылается, приводя эти данные, на сайт ташкентского городского хокимията. Но дело в том, что этот сайт перестал функционировать (см. ниже скрин-шот попыток войти на сайт Tashkent.uz).

Не увенчались успехом и поиски упомянутого решения хокима г.Ташкента № 5 от 07.01.2015 г. Его нет ни в одном из правовых баз данных. Хотелось бы узнать, удалили ли его из интернета намеренно?

Вместо сайта Ташкентского городского хокимията, который обепечивал доступ хотя бы к каким-то документам, касающимся проекта Tashkent City и других проектов, с конца июля 2018 года начал действовать новый сайт tashkentnews.uz. Это вебсайт пресс-службы Ташкентского городского хокимията, и действует он в режиме новостного, нежели корпоративного вебсайта. По крайней мере, базы опубликованных данных прежнего вебсайта не были перенесены на новый. В результате этого вся прежняя информация, которую можно было получить на прежнем сайте, особенно решения хокимията, плановая и прочая документация, теперь не доступна для публики. Новый сайт предлагает весьма скудную фактологическую информацию по интересуемой теме. Так, поиск по слову «Tashkent City» выдал 8 статей, которые напрямую к предмету интереса не имеют.

Но может, сам проект Tashkent City имеет свой сайт, где можно получить необходимую информацию по этому проекту? Действительно, название вебсайта имеется, tashkentcityibc.uz, но этот сайт тоже не загружается (см. ниже скрин-шот). То есть, практически этот сайт не функционирует.

Где же тогда можно получить информацию о проекте и о том, как он реализуется? Основным источником информации на настоящий день является страница проекта Tashkent City на фейсбуке, которая функционирует с 12 сентября 2017 года. Какого рода информация имеется на этом эккаунте и в каком объеме, мы расскажем ниже, а пока вернемся к хронологии событий.

Итак, снос домов в районе будущего строительства Tashkent City и переселение жителей в другие районы началось весной 2015 года. Само же правительственное решение по строительству комплекса, согласно тому же «Мой Ташкент», было принято только в 2016 году. Но никакого решения правительства по этому вопросу, никакого текста и информации о дате издания и номеру документа мы не находим ни в правовых базах данных, ни в материалах прессы.

И только в 28 июля 2017 года кабинет министров издает постановление №559 «О мерах по улучшению архитектурного облика и благоустройства центральной части города Ташкента, а также созданию надлежащих условий для населения и гостей столицы», в котором говорится:

«Принять предложение хокимията города Ташкента, Государственного комитета по архитектуре и строительству, Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан и ГУП «ТошкентбошпланЛИТИ» о создании: в городе Ташкенте нового современного комплекса — Международного делового центра «Tashkent city» на территории, граничащей с улицами А.Навои, Олмазор, И.Каримова и Фуркат (далее — МДЦ «Tashkent city»); дирекции по строительству и эксплуатации объектов на территории МДЦ «Tashkent city» при кабинете министров Республики Узбекистан в форме государственного унитарного предприятия”.

Далее, в постановлении отмечается, что «разработка градостроительной документации МДЦ «Tashkent city» финансируется за счет средств, поступающих от благотворительных пожертвований и других источников, не запрещенных законодательством»; что «затраты Дирекции по переселению семей, сносу жилых домов, нежилых зданий и сооружений,.... возмещается за счет средств, поступающих от инвесторов в пропорциональных долях в зависимости от размеров предоставляемых им земельных участков, а также благотворительных пожертвований, кредитов и других источников, не запрещенных законодательством;»; и что «содержание Дирекции осуществляется в соответствии со сметой расходов, утверждаемой Административным советом, за счет средств, поступающих от инвесторов на договорной основе..»; однако при этом «АО «Узбекэнерго», АО «Узтрансгаз», АК «Узбектелеком» и хокимияту города Ташкента, в рамках создания МДЦ «Tashkent city», обеспечить согласно генеральному плану МДЦ «Tashkent city» строительство подводящих сетей инженерных коммуникаций за счет собственных средств, с учетом их бесперебойного функционирования».

Таким образом, Дирекции МПЦ «Tashkent city» вменяется в обязанность найти инвесторов, которые вложили бы свои средства не только в строительство объектов на территории комплекса, но и содержали бы саму Дирекцию и переселение выселяемых резидентов махаллей Алмазар и Укчи. Интересно было бы узнать, смогла ли Дирекция найти инвесторов, которые бы покрыли эту часть расходов по содержанию и переселению. Также было бы интересно узнать, а каким образом ряд организаций, которые должны подвести к территории Tashkent city газовые, тепловые и телефонные коммуникации, возместят расходы на это, за счет бюджетных средств или путем перераспределения своих средств с других участков работы? Ни о чем об этом из имеющихся источников узнать не удается.

Опять вернемся к хронологии событий. Через несколько месяцев после правительственного постановления в начале октября 2017 была одобрена концепция международного Делового Центра Tashkent City. Таким образом, хронология событий выстраивается в следующем порядке:

Лоты и инвесторы: Hyper Partners GmbH и другие

А теперь посмотрим на «начинку» проекта, какие объекты собираются строить и на каких условиях. Собрав по крупицам имеющуюся информацию, я смог выяснить следующее.

На территории 80 га размещены 8 лотов разной площади. Но перед тем, как распределять лоты между инвесторами, Дирекция МДЦ, как мы уже отметили, утвердила так называемый мастер-план. На этом этапе все-таки был проведен конкурс, и из 8 предложенных вариантов был отобран проект, предложенный турецкой архитектурной компании Tabanlıoğlu Architects. Это известная в Турции компания, однако мы не нашли в открытых источниках инвормацию о том, на каких условиях была заключена сделка с ней, выступает ли она инвестором или подрядчиком, ограничивается ли ее участие только разработкой мастер-плана или она будет осуществлять и строительные работы. Словом, никаких деталей.

Далее, по лотам. Собрав имеющуюся информацию, я составил таблицу, которую привожу ниже. Как можно заметить, хоть какая-то информация имеется по семи лотам из восьми. По восьмому лоту не удалось выявить никаких деталей. Наибольшее количество информации имеется по 3-му и 4-му лотам, по остальным же пяти – совсем скудная информация. Желтым цветом я обозначил сектора, по которым нам не удалось получить никакой информации.

В целом, почти не имеется информации по инвестициям, кто выступает инвестором, на каких условиях. Если кто-то вкладывает свои инвестиции, то неясно, как он будет возвращать инвестированное, как получать прибыль. Можно полагать, что отдача от инвестиций может быть достигнута благодаря владению инвестором строящегося объекта и его эксплуатации или последующей перепродажи. Об этом, кто будет владельцем объектов и на каких условиях, тоже ни слова.

Только по лоту №6 мы узнаем, что инвестором выступит южно-корейская компания Bomi Engineering & Construction Co Ltd. По сообщениям, она вложит капитал в размере 50 миллионов долларов. По лоту №3 инвестором объявлена фирма Hyper Partners GmbH, зарегистрированная в Германии. Но непонятно, откуда у этой компании, зарегистрированной только 6 октября 2016 года, имеющей только три работающих сотрудника, включая двух управляющих, Евгения Розенберга и Валерия Вольфа, без своего вебсайта, и всего лишь с 25 тысяч евро в качестве уставного капитала, найдутся средства для инвестиций. Если брать кредит в банке (обычная практика при инвестировании), то сомневаемся, что под такой уставной капитал можно получить серьезную сумму.

Далее, по лоту №1 инвестором выступает иностранное предприятие ООО «High Land City». Но по этой компании вообще не удалось получить никакой информации, ни данных регистрации, ни вебсайта, ни имен владельцев и руководителей, ни того, какую страну это ИП представляет, не говоря уже про размеры инвестиции и на каких условиях они вкладываются.

Наконец, в прессе прошла информация, что инвестором также выступит британская компания Corso Solutions LP, однако, непонятно, по какому лоту она будет вкладывать свои средства, в каком размере и на каких условиях. О ней нам известно только, что она создана 26 мая 2017 года. Своего вебсайта у нее нет. А совладельцами этой фирмы являются некто Араскокумар Жайараман и Дипарк Девидас, последний из которых внес только £99 в качестве своего взноса в уставной капитал. В британском реестре зарегистрированных компаний по этой фирме нет еще никаких финансовых отчетов и данных о количестве сотрудников.

Ни по одному из 8 лотов нет никакой информации, проводился ли тендер по отбору инвесторов и подрядчиков. Подозреваем, что не проводился, за исключением отбора мастер-плана в октябре 2017 года.

Что же мы можем заключить из изложенного? То, что, если даже удастся возвести все намеченные объекты в строй и открыть Tashkent City для эксплуатации в 2021 году согласно плану (inshallah!), с точки зрения методов осуществления проекта, обеспечения стандартов прозрачности, наличия тендеров, их конкурентоспособности и открытости, остается множество вопросов, причем не только у меня. Такие вопросы наверняка возникнут у международных наблюдателей, включая серьезных инвесторов и консалтинговые компании по оценке политических рисков, к которым эти инвесторы часто обращаются за советом.

Льготы для инвесторов

Судя по всему, недостаток прозрачности частично объясняется тем, что Дирекция МДЦ возможно испытывает определенные трудности с привлечением иностранных инвестиций. Тут президент посодейтвовал Дирекции, приняв 1 августа этого года Указ «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан». Указ содержит ряд весьма прогрессивных положений, особенно гарантии того, что «добросовестно действующему инвестору и субъекту предпринимательства возмещается имущественный ущерб, возникший по причине доверия законной силе принятого в отношении них административного акта государственного органа (должностного лица), полагаясь на законную силу которого, использовали имущество, совершили сделку или иным образом воспользовались предоставленными выгодами и преимуществами, в случае последующего признания данного акта недействительным или его отмены».

Однако в постановлении уточняется, что «вопрос отмены или изменения административного акта государственного органа (должностного лица), в случаях если это затрагивает законные интересы добросовестного инвестора и субъекта предпринимательства, рассматривается в судебном порядке». Остается надеяться, что суд при этом будет действовать беспристрастно, без вмешательства высокопоставленных лиц. Это к вопросу о другом факторе политических рисков, верховенству закона и беспристрастности судопроизводства.

Полагаю, однако, что этого постановления будет недостаточно, чтобы привлечь серьезных иностранных инвесторов. Нужна также демонстрация того, что правительство, Дирекция МДЦ строят взаимоотношения с инвесторами и подрядчиками посредством открытых, прозрачных и конкурентных тендеров и предоставляют широкой публике максимальную информацию об условиях осуществления проекта и его участниках. До 2021 года, когда намечается завершить проект, еще есть время навести порядок в этом отношении, что позволило бы по-настоящему «заявить о себе всему миру».

Грядут новые бизнес-центры

Между тем, правительство сообщает, что проекты, аналогичные Tashkent City, будут осуществляться и в других районах города Ташкента, и даже по всей стране. 2 августа текущего года было принято постановление Президента №ПП-3895 «О мерах по созданию современных деловых центров Business City на территориях республики», согласно которому в районах и городах Республики Каракалпакстан, областях республики и городе Ташкенте будут создаваться комплексы «Business city» в формате, аналогичном Tashkent City.

При этом также планируется изъятие земельных участков под строительство на условиях обеспечения компенсации их владельцам. Намечен ряд льгот для инвесторов, и, наконец, говорится о конкурсности отбора проектных предложений. Но будут ли эти конкурсы открыты и прозрачны для широкой публики?

Президент Мирзиеев уже одобрил проект строительства такого бизнес центра в Алмазарском районе г. Ташкента. Назначен глава Дирекции по возведению «Olmazor Business City». Однако пока в интернете пока нет почти никаких сведений об этом проекта, за исключением презентации, устроенной президенту, что заставило одного из читателей сообщения о проекте заявить следующее:

«Интересно, где можно будет посмотреть этот проект? И, почему, в районе никто не знает об этом? Как создаются такие проекты? Мнение простого народа не спрашивают? Просто ставят в известность: здесь будет то- то и то -то — УБИРАЙТЕСЬ! А ведь говорят, что это “строят на благо НАРОДА“! А кто знает, что для народа “БЛАГО“? Никакого обсуждения проекта не было, лишний раз показали, что “на простой народ — наплевать, сильным мира сего“! Не знаю, где находится улица Янги Олмазор, но предполагаю, что будут сносить одноэтажные дома старого города и переселять в “Янги Сергели“.. Дай Бог, чтобы квартиры были “нормальные“!»

Одним словом, и население, и очевидно инвесторы ожидают большей открытости и прозрачности в проектировании и реализации строительных проектов, планов которых, как мы видим, громадье. Чем ответит правительство на этот запрос?