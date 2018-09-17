Президент Таджикистана потребовал установить «закон и порядок» в Хороге

CA-NEWS (TJ) - Глава Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал от руководства Горно-Бадахшанской автономной области в течение месяца установить закон и порядок в административном центре – городе Хороге, сообщает Радио Озоди.

Президент выразил возмущение тем, что местные власти не могут справиться с небольшой группой преступников. «Почему вы не обеспечиваете главенство закона в городе. Если не справляетесь и если нет у вас мужества, и вы не способны реализовать политику главы государства и правительства, то не надо занимать государственные должности», сказал Эмомали Рахмон на встрече с руководителями и активистами ГБАО 15 сентября.

Глава государства поручил главе МВД и ГКНБ Таджикистана тщательно изучить криминальную ситуация в городе Хороге, где, по его словам, 2 тыс. госслужащих и около тысячи сотрудников правоохранительных органов не могут справиться с преступной группой численностью 5-6 человек.

Эмомали Рахмон потребовал, чтобы ни одно преступление на территории ГБАО не оставалось ненаказанным, в крайнем случае, предупредил он, все руководители силовых структур будут уволены. Главу государства возмутил тот факт, что недавно некие преступные элементы задавили на машине сотрудника ГАИ, но местные власти так и нашли злоумышленника.

Президент заявил, что некоторые руководители силовых структур сотрудничают с действующими на территории Хорога преступными группировками в контрабанде наркотиков. «У нас имеется необходимая информация, мы примем жесткие меры против таких людей»,- подчеркнул Эмомали Рахмон.

Глава Таджикистана заявил, что лично будет контролировать выполнение распоряжений по борьбе с криминалом в Хороге. «Хватит! Если будет необходимо, для борьбы с преступными группами используйте вооруженные силы», - поручил он.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что из-за криминогенной ситуации в Хороге иностранные туристы отказываются от поездок в ГБАО.

Накануне рабочей поездки Эмомали Рахмона в регион, ГКНБ и МВД РТ сообщили о завершении операции по сдаче жителями ГБАО незаконно хранившиеся у них оружие. Было сдано 39 единиц огнестрельного оружия, в том числе 11 пистолетов Макарова, 8 автоматов АКМ, 1 пулемёт и 1 карабин марки СКС-7, а также 19 единиц другого огнестрельного оружия, сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства страны.

В пресс-службе отметили, что сдача оружия проходила с 16 августа по 8 сентября в рамках мероприятий, организованных Межрегиональным республиканским штабом в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.

Напомним, летом 2012 года в административном центре ГБАО прошла спецоперацию по разоружению незаконных вооруженных формирований после убийства начальника Управления Госкомитета национальной безопасности по ГБАО генерал-майора Абдулло Назарова. Во время "хорогских событий" погибли 45 человек: 22 человека из числа гражданских лиц, 23 человека из числа военнослужащих.