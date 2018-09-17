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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии принял верительные грамоты у послов иностранных государств

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга принял 17 сентября верительные грамоты у послов иностранных государств (по совместительству): Арабской республики Египет – Мухамеда Осама Таха аль Магдууба, Королевства Таиланда – Пирия Хемпона, Республики Индонезия – Жахухари Оратмангуна, и Святого престола (Ватикана) - Алфреда Ксереба, передает Montsame.

После церемонии вручения верительных грамот глава государства, по традиции, провёл краткую беседу с новыми послами. В частности, президент Монголии на встрече, в первую очередь, призвал каждого посла по совместительству приложить усилия для повышения отношений с Монголией на всех уровнях. Он также подчеркнул, что расположение посольств по совместительству данных государств в близлежащих к Монголии странах - Республике Корея и КНР, будет способствовать расширению и укреплению двусторонних отношений.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам развития туризма и сельского хозяйства. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству с Ватиканом в сферах культуры и истории, также возможности привезти в Монголию письма и рукописи, связанные с историей Великой Монгольской империи.

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