В Туркменистане откроют комплекс по производству карбамида

CA-NEWS (TM) - В городе Карабогаз Балканского велаята 17 сентября с участием президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоится торжественное открытие комплекса по производству карбамида, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Оснащенный самыми современными технологиями этот комплекс химической промышленности будет иметь весьма большое значение в мировой энергетической дипломатии, говорится в сообщении.

Введение в строй Карабогазского комплекса по производству карбамида увеличит доходы и возможности экспорта химической промышленности страны. Строительство данного предприятия будет являться еще одним шагом на пути к преобразованию Туркменистана в государство с развитой промышленностью, отмечается в тексте.