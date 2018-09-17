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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане откроют комплекс по производству карбамида

CA-NEWS (TM) - В городе Карабогаз Балканского велаята 17 сентября с участием президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоится торжественное открытие комплекса по производству карбамида, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Оснащенный самыми современными технологиями этот комплекс химической промышленности будет иметь весьма большое значение в мировой энергетической дипломатии, говорится в сообщении.

Введение в строй Карабогазского комплекса по производству карбамида увеличит доходы и возможности экспорта химической промышленности страны. Строительство данного предприятия будет являться еще одним шагом на пути к преобразованию Туркменистана в государство с развитой промышленностью, отмечается в тексте.

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