В Душанбе женщина отдала мошенникам $30 тысяч

CA-NEWS (TJ) - При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД Таджикистана по подозрению в мошенничестве задержали 38-летнего жителя города Душанбе, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие показало, что подозреваемый в ноябре месяце 2014 года, заранее договорившись с 40-летним жителем столицы, вошли в доверие 38-летней жительнице города Душанбе забрали у неё $30 тысяч, но по настоящее время так и не вернули.

По данному факту ведётся следствие, отмечается в сообщении.