Муфтияты стран ЦА будут развивать исламский туризм

CA-NEWS (UZ) - Духовные управления мусульман Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

Как сообщает муфтият Кыргызстана, документ направлен на укрепление взаимоотношений между организациями, обмен опытом, объединение усилий в распространении ценностей ислама, в том числе, ханафитского мазхаба.

Муфтияты четырех стран также намерены совместно работать в вопросах улучшения системы образования, организации паломничества и назначении дат айтов. Кроме того, соглашение направлено на развитие исламского туризма и укрепление дружбы между странами.

Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан – бывшие советские республики с преимущественно мусульманским населением.