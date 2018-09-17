Китай может сорвать торговые переговоры с США из-за новых пошлин на китайские товары, - The Wall Street Journal

CA-NEWS (CA) - Китай может сорвать очередной раунд торговых переговоров с США в случае, если в Вашингтоне одобрят введение новых тарифов на китайский импорт на сумму около $200 млрд. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в КНР сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Очередной раунд торговых переговоров между Штатами и КНР должен состояться в 20-х числах сентября, однако по словам источника издания, китайская сторона может не поехать на встречу.

«Если введут дополнительные пошлины, китайская сторона вполне может не поехать. Китай не собирается вести переговоры с приставленным к голове пистолетом», - отметил высокопоставленный чиновник, который консультирует руководство страны по вопросам внешней политики.

На них китайская сторона, по информации источников WSJ, планирует залоложить основу для поездки в США курирующего сферу финансов вице-премьера КНР Лю Хэ. Чиновник, как полагают в Пекине, должен будет встретиться с министром финансов США Стивеном Мнучином и, возможно, даже президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Накануне, The Wall Street Journal сообщило, что администрация США может объявить о введении новых пошлин на произведенные в Китае товары на сумму в $200 млрд уже 17-18 сентября. При этом в этот раз президент США Дональд Трамп, по информации собеседников издания, собирается обложить товары из Китая 10% пошлинами, а не 25%, как сообщалось ранее. Таким образом Белый дом, как отмечала WSJ, ​хочет снизить влияние таких мер на американских потребителей в преддверии приближающихся трат на праздники, а также промежуточных выборов в конгресс в ноябре.

В ходе продолжающейся несколько месяцев торговой войны США и КНР ввели новые взаимные импортные пошлины на сумму, превышающую $50 млрд. В список товаров, утвержденный администрацией США, попали в том числе электроника и продукция медицинского назначения, производимая в Китае. Пекин, в свое очередь, увеличил тарифы на зерно и продукты питания, сделанные в Соединенных Штатах.