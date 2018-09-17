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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мисс Монголия-2018 будет представлять страну на конкурсе Мисс мира

CA-NEWS (MNG) - 16 сентября в Улан-Баторе состоялась церемония передачи короны и титула «Мисс Монголии – 2018». Победительницей национального конкурса красоты в этом году стала 20-летняя Э.Энхриймаа. Она учится в институте финансов и экономики, и владеет английским и русским языками, передает Montsame.

Прошлогодняя победительница конкурса «Мисс Монголии», мисс Ц.Энхжин надела ей корону и таким образом, Э.Энхриймаа будет представлять Монголию на конкурсе «Мисс мира – 2018», который пройдет в декабре этого года в китайском городе Санья.

Монголия с 2005 года принимает участие в этом конкурсе красоты, который входит в «большую четверку» конкурсов красоты наряду с конкурсами «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».

В прошлом году мисс Ц.Энхжин стала одной из топ-15 участниц и завоевала приз «Зрительских симпатий». Также в номинации «Мисс мультимедиа» она заняла первое место и вошла в пятерку финалисток в номинации «Мисс талант». Наряду с этим, ее проект по оказанию помощи детям как будущему человечества назван одним из лучших 20 благотворительных проектов.

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