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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе проходит международный фестиваль короткометражных фильмов

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе проходит III международный фестиваль короткометражных фильмов «Навсоз». В этом году для участия в фестивале претендовало около 80 фильмов, однако для показа выбрано лишь 20 из них.

Как сообщил «Авеста» директор общественной организации «Навсоз» Мухибназар Холназаров, в этом году на фестивале будут представлены 5 фильмов из Таджикистана, 3 – из Казахстана, по два – из Кыргызстана, Армении, Узбекистана, США и Белоруссии.

Кинофестиваль посвящается году развития туризма и народных ремесел.

Показ фильмов в рамках фестиваля пройдет в кинотеатре «Ватан». Церемония открытия состоялась 16 сентября в 18:00. Подведение итогов фестиваля состоится 20 августа.

По словам организаторов, в рамках кинофестиваля пройдет конкурс в 3 номинациях – «Лучший международный художественный фильм», «Лучший документальный фильм» и «Лучший мультипликационный фильм». Будет и одна республиканская номинация.

От Таджикистана на фестивале будут показаны короткометражки «Бархурд» («Стычка»), «Кулол» («Гончар»), «Умарако» («Брат Умар»), «Мизроби фалак», «Хонаи мехр» («Дом любви»).

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