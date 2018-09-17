РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Жертвами тропического шторма «Флоренс» в США стали более 17 человек

CA-NEWS (CA) - «Флоренc» больше не является тропическим штормом, поскольку он ослаб до уровня тропической депрессии (области пониженного атмосферного давления), сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами.

По данным телеканала «Евроньюс», число жертв урагана увеличилось до 17 человек. Пострадали десятки тысяч домов. Около 1 млн зданий остались без электричества, отменены почти 1,5 тыс. авиарейсов.

В то же время в центре отметили, что «наводнения и крупные затопления рек продолжатся на значительной части территории» Северной и Южной Каролины.

По данным метеорологов, в настоящее время центр бывшего урагана «Флоренс» находится в 55 километрах к юго-западу от столицы Южной Каролины, Колумбии. Скорость ветра внутри «Флоренс» достигает 55 километров в час.

«Речь по-прежнему идет о катастрофическом, опасном для жизни шторме», – такими словами метеоролог центра Зак Тейлор описывает «Флоренс».

По окончании сильнейших ливней наводнение продолжится, вероятно, несколько дней, если не недель, из-за разлива рек.

По ходу своего движения «Флоренс» будет вызывать «чрезмерные осадки» в Северной и Южной Каролине, а также в Вирджинии.

Центр по наблюдению за ураганами также сообщил, что в воскресенье возможно появление нескольких торнадо в Северной Каролине и в восточной части Южной Каролины.

Ожидается, что остатки «Флоренс» наберут скорость, когда стихия двинется на север в воскресенье и понедельник. В конце концов она доберется до северо-востока США и уйдет в море.

print
  • Муфтияты стран ЦА будут развивать исламский туризм
  • В Перми 9 таджикских мигрантов задержаны по подозрению в незаконном производстве алкоголя
  • Президент Монголии рассказал об итогах ВЭФ во Владивостоке
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×