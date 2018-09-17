Жертвами тропического шторма «Флоренс» в США стали более 17 человек

CA-NEWS (CA) - «Флоренc» больше не является тропическим штормом, поскольку он ослаб до уровня тропической депрессии (области пониженного атмосферного давления), сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами.

По данным телеканала «Евроньюс», число жертв урагана увеличилось до 17 человек. Пострадали десятки тысяч домов. Около 1 млн зданий остались без электричества, отменены почти 1,5 тыс. авиарейсов.

В то же время в центре отметили, что «наводнения и крупные затопления рек продолжатся на значительной части территории» Северной и Южной Каролины.

По данным метеорологов, в настоящее время центр бывшего урагана «Флоренс» находится в 55 километрах к юго-западу от столицы Южной Каролины, Колумбии. Скорость ветра внутри «Флоренс» достигает 55 километров в час.

«Речь по-прежнему идет о катастрофическом, опасном для жизни шторме», – такими словами метеоролог центра Зак Тейлор описывает «Флоренс».

По окончании сильнейших ливней наводнение продолжится, вероятно, несколько дней, если не недель, из-за разлива рек.

По ходу своего движения «Флоренс» будет вызывать «чрезмерные осадки» в Северной и Южной Каролине, а также в Вирджинии.

Центр по наблюдению за ураганами также сообщил, что в воскресенье возможно появление нескольких торнадо в Северной Каролине и в восточной части Южной Каролины.

Ожидается, что остатки «Флоренс» наберут скорость, когда стихия двинется на север в воскресенье и понедельник. В конце концов она доберется до северо-востока США и уйдет в море.