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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Согдийской области вышел на поле и собрал 75 кг хлопка

CA-NEWS (TJ) - Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода в свой день рождения 16 сентября вышел на хлопковое поле и вручную собрал 75 кг хлопчатника, сообщает «Азия-Плюс».

Его примеру последовали более 300 работников исполнительного органа госвласти Согда: они вышли в поле, чтобы помочь дехканам собирать урожай. Пресс-служба председателя области сообщает, что работники согдийскоой администрации собрали в этот день более 8,5 тонн «белого золота» в дехканском хозяйстве «Сирдарё» Джаббор Расуловского района.

«15 сентября, после приёма граждан, председатель был на хлопковых полях, и 16 сентября тоже целый день с другими работниками собирал хлопок. За день он собрал 75кг хлопчатника», - отметил Музаффар Юнусов, пресс-секретарь председателя Согда.

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