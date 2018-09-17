Это из детства осталось: российский бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал о дружбе с Путиным

CA-NEWS (CA) - Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал, что в общении с ним Владимир Путин бывает не президентом, а человеком, знакомым с детства. Об этом он рассказал в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», передает РБК.

Ротенберга спросили о его «трогательных отношениях» с Владимиром Путиным. «Он вам то волосы потеребит, то по-дружески по плечу похлопает! А остальные в окружении его не ревнуют?» - задала вопрос ведущая.

«Мы выросли вместе, поэтому это из детства у нас осталось. Я не думаю, что это у кого-то может вызывать какую-то ревность. Это такие мальчишеские забавы, из той еще, мальчишеской, жизни. Это ни в коем случае не касается президента Российской Федерации. У нас такие отношения с детства. А президент - это совсем другое», - ответил Ротенберг.

Журналистка также задала вопрос о проезде Путина на грузовике по Крымскому мосту. «Выйдя из автомобиля, что-то вам сказал, а затем по-дружески вас толкнул. Вот, может быть, расскажете, что он вам тогда сказал?» - спросила Аскер-заде.

«Ну, там ничего особенного он не сказал, в его же, приемлемой ему манере он просто пошутил и не более того. Но что порадовало - что вот когда пошутил, он приблизился, и в его глазах была такая радость, и мне было очень приятно, что ему это, конечно, доставляет огромную радость и удовольствие. А так это такая чисто шутка, ничего более», - пояснил бизнесмен.

При этом он пояснил, что общается с Путиным на «вы» как с президентом, но на «ты» как с давним знакомым. «С президентом на «вы», а с человеком, с которым я знаком с детства, на «ты», - рассказал Ротенберг, - было бы глупо, если бы я его называл на «вы».

Он также рассказал, что уже давно не выходил на ковер как борец. «Я думаю, что лет, наверное, 15–20 назад», - сказал Ротенберг.

В 2014 году Евросоюз внес Ротенберга в санкционный список как «давнего знакомого» Путина и основного акционера компании, получившей право разработать проект строительства моста в Крым. Мост через Керченский пролив начали возводить в 2016 году. Движение по нему было открыто в мае 2018 года, первым по мосту проехал президент России за рулем КамАЗа.