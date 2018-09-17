Вооруженные силы Казахстана подняты по тревоге

CA-NEWS (KZ) - Соединения и воинские части Вооруженных сил Казахстана были внезапно подняты по учебному сигналу по приказу министра обороны Нурлана Ермекбаева.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе постановки задач, которая проводилась в режиме селекторного совещания, ряду воинских частей региональных командований «Восток», «Юг», Десантно-штурмовых войск были отданы указания на перегруппировку в западный регион Казахстана. Войска совершают передвижение комбинированным способом – своим ходом, железнодорожным транспортом, на самолетах военно-транспортной авиации.

Командующему войсками регионального командования «Запад» поставлена задача вывести войска в район проведения учения и сформировать группировку с учетом прибывающих частей и подразделений региональных командований «Восток», «Юг» и Десантно-штурмовых войск для выполнения учебно-боевых задач.

Фронтовая и штурмовая авиация сосредоточена на аэродромах, армейская авиация – на полевых вертодромах. Группировка Военно-морских сил усилена боевыми кораблями и катерами Пограничной службы КНБ РК. Общевойсковыми подразделениями организовано усиление отдаленных приграничных застав.

Руководство стратегическим командно-штабным учением «Батыс-2018» поручено первому заместителю министра обороны - начальнику Генерального штаба ВС РК Мурату Майкееву.

В учении задействованы более 5000 военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, Военно-морских сил, Сил специальных операций, специальных войск, частей и подразделений материально-технического обеспечения, а также подразделения Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии и Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.