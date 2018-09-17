Президент Исламского банка развития Бандар Хаджар прибыл в Узбекистан
- Узбекистан, экономика
- 15:15, 17 сентября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 17 сентября, президент Исламского банка развития Бандар Хаджар прибыл в Узбекистан в сопровождении делегаций Группы Исламского банка развития и Арабской координационной группы для участия в ряде мероприятий.
В рамках визита главы Исламского банка развития 18-19 сентября состоятся конференция «День группы ИБР» и круглый стол с участием Арабской координационной группы, сообщает издание uzreport.uz.
С узбекской стороны в мероприятиях примет участие заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Сухроб Холмурадов.
Организатором мероприятий выступает Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям.
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