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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Исламского банка развития Бандар Хаджар прибыл в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 17 сентября, президент Исламского банка развития Бандар Хаджар прибыл в Узбекистан в сопровождении делегаций Группы Исламского банка развития и Арабской координационной группы для участия в ряде мероприятий.

В рамках визита главы Исламского банка развития 18-19 сентября состоятся конференция «День группы ИБР» и круглый стол с участием Арабской координационной группы, сообщает издание uzreport.uz.

С узбекской стороны в мероприятиях примет участие заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Сухроб Холмурадов.

Организатором мероприятий выступает Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям.

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