Россельхознадзор запретил Озерецкому молочному комбинату экспорт в ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Россельхознадзор запретил ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» (Московская область) поставки продукции в страны ЕАЭС, сообщает «Интерфакс».

Как сообщает служба, причиной этого решения стали «серьезные несоответствия» его продукции требованиям стран ЕАЭС.

В Россельхознадзоре уточнили, что в сливочном масле и сметане, выработанных на предприятии, были обнаружены растительные масла, причем на этом нарушении комбинат «пойман» повторно.