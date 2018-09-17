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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россельхознадзор запретил Озерецкому молочному комбинату экспорт в ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Россельхознадзор запретил ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» (Московская область) поставки продукции в страны ЕАЭС, сообщает «Интерфакс».

Как сообщает служба, причиной этого решения стали «серьезные несоответствия» его продукции требованиям стран ЕАЭС.

В Россельхознадзоре уточнили, что в сливочном масле и сметане, выработанных на предприятии, были обнаружены растительные масла, причем на этом нарушении комбинат «пойман» повторно.

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