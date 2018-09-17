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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане будет построено три новые школы

CA-NEWS (TJ) - Китайская компания Power China построит три общеобразовательных учреждений в Таджикистане на безвозмездной основе. Соответствующие документы подписаны в июле текущего года в Душанбе, сообщает Авеста.

13 июля в министерстве образования и науки торжественно прошлась церемония подписания соглашения, где участвовали представители посольства Китая в РТ, министерства образования и науки РТ, энергетики и водных ресурсов, а также компании Power China.

В ходе мероприятии министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид поблагодарил компании Power China за поддержку и помощь в развитии образования Таджикистана. По его словам, сотрудничество в сфере образования между Китаем и Таджикистаном находится в высоком уровне.

Согласно подписанному документу компания Power China построит три школы в Дангаре, Бохтаре, и Левоканде. В целом, школы рассчитаны на прием 2 тыс. 560 учащихся.

По предварительным подсчетам общая сумма проектов составит около $3,5 млн.

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