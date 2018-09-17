Астана, Алматы и Бишкек вошли в топ-10 городов СНГ для осенних путешествий
CA-NEWS (KZ) - Аналитическое агентство ТурСтат представило самые популярные города Содружества Независимых государств для осенних путешествий российских туристов.
Согласно данным издания, Астана в данном рейтинге заняла второе место, Алматы – на 6 позиции. Турпоездки в столицу Казахстана совершают в среднем на 2,5 дня и расходуют на проживание до $80 в сутки.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Минск (Беларусь),
2. Астана (Казахстан),
3. Баку (Азербайджан),
4. Ереван (Армения),
5. Ташкент (Узбекистан),
6. Алматы (Казахстан),
7. Бишкек (Кыргызстан),
8. Кишинев (Молдова),
9. Душанбе (Таджикистан),
10. Ашхабад (Туркменистан).
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