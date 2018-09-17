Астана, Алматы и Бишкек вошли в топ-10 городов СНГ для осенних путешествий

CA-NEWS (KZ) - Аналитическое агентство ТурСтат представило самые популярные города Содружества Независимых государств для осенних путешествий российских туристов.

Согласно данным издания, Астана в данном рейтинге заняла второе место, Алматы – на 6 позиции. Турпоездки в столицу Казахстана совершают в среднем на 2,5 дня и расходуют на проживание до $80 в сутки.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Минск (Беларусь),

2. Астана (Казахстан),

3. Баку (Азербайджан),

4. Ереван (Армения),

5. Ташкент (Узбекистан),

6. Алматы (Казахстан),

7. Бишкек (Кыргызстан),

8. Кишинев (Молдова),

9. Душанбе (Таджикистан),

10. Ашхабад (Туркменистан).