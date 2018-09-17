РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Астана, Алматы и Бишкек вошли в топ-10 городов СНГ для осенних путешествий

CA-NEWS (KZ) - Аналитическое агентство ТурСтат представило самые популярные города Содружества Независимых государств для осенних путешествий российских туристов.

Согласно данным издания, Астана в данном рейтинге заняла второе место, Алматы – на 6 позиции. Турпоездки в столицу Казахстана совершают в среднем на 2,5 дня и расходуют на проживание до $80 в сутки.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Минск (Беларусь),

2. Астана (Казахстан),

3. Баку (Азербайджан),

4. Ереван (Армения),

5. Ташкент (Узбекистан),

6. Алматы (Казахстан),

7. Бишкек (Кыргызстан),

8. Кишинев (Молдова),

9. Душанбе (Таджикистан),

10. Ашхабад (Туркменистан).

print
  • Президент Монголии принял верительные грамоты у послов иностранных государств
  • Таджикистан раскритиковали на сессии Совета ООН по правам человека
  • В Душанбе состоится заседание координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×