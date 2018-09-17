После волны возмущения в Узбекистане снизили цены на хлеб
- Узбекистан, общество
- 15:21, 17 сентября 2018
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- Обновлено: 17:44, 17 сентября 2018
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане снизили стоимость хлеба, — об этом сообщают источники UPL. По имеющимся данным, отныне «буханка» будет стоить 1050 сумов ($0,13).
Ранее цена на хлеб была повышена в связи с новым порядком реализации хлеба по рыночной цене. Цена поднялась с 650 до 1250 сумов ($0,15). Возможно после сильного возмущения народа в социальных сетях цена была пересмотрена и снижена, отмечает издание.
Узбекистан все же не будет субсидировать хлеб. Правительство разрабатывает меры по оказанию помощи для социально уязвимых слоев. Им будут выплачиваться ежемесячные компенсации в размере 10 процентов ($2,3) от минимального размера заработной платы.
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