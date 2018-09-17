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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана сдал в эксплуатацию ряд военных объектов в пограничном отряде Хорог

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 сентября в Хороге Горно-Бадахшанской автономной области сдал в эксплуатацию здание учебного центра пограничных войск государственного комитета национальной безопасности, ознакомился с условиями работы пограничного отряда Хорога, который осуществляет свою деятельность после реконструкции, сообщает пресс-служба главы государства.

За короткий период на территории отряда отремонтированы в целом около 30 военных объектов, пешеходные и автомобильные мосты, автодороги и тротуары, сданы в эксплуатацию с учётом современных норм.

Рахмон ознакомился с созданными условиями среднего общеобразовательного учреждения №12, возведённого на территории отряда, и провёл беседу с учащимися и преподавателями.

Учебное заведение предназначено для детей военнослужащих и охватывает 480 человек в две смены. В школе имеются 2 компьютерных класса, классы для изучения языков, учебные классы и помещения для учителей, которые построены и сданы в эксплуатацию на высоком качественном уровне. Преподаватели приглашены на работу на конкурсной основе за счёт семей работников, которые служат в отряде или в других силовых структурах.

Также в пограничном отряде Хорога президент ознакомился с возможностями швейного цеха и дал рекомендации ответственным лицам по его эффективной деятельности.

Было проинформировано, что швейный цех обеспечивает работой 30 человек, и на работу в цех приглашены жёны и дочери офицеров. В швейном цехе налажено производство обмундирования, постельных принадлежностей и других видов швейных изделий для солдат и офицеров всех силовых структур, несущих службу на территории Горно-Бадахшанской автономной области. Также с учётом спроса в цехе имеется возможность производства школьной формы для учащихся и преподавателей Хорога и других регионов области. В цехе с целью возрождения народных ремёсел налажен выпуск национальной одежды.

В пограничном отряде Хорога Рахмон также сдал в эксплуатацию новое здание военной прокуратуры Горно-Бадахшанской автономной области. Строительство нового здания начато с нуля и сдано в эксплуатацию со всеми современными условиями. Здание военной прокуратуры состоит из 11 рабочих кабинетов, также здесь расположены и другие вспомогательные сооружения.

В пограничном отряде также отремонтировано и реконструировано здание управления пограничных войск в Горно-Бадахшанской автономной области. Здание состоит из 40 рабочих кабинетов, которые с учётом требований оснащены современным профильным оборудованием.

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