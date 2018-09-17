Глава ООН призвал все страны отказаться от гидрофторуглеродов, разрушающих озоновый слой

CA-NEWS (CA) - Сокращение «озоновой дыры» - один из успешных примеров международного сотрудничества. Подписав Монреальский протокол, страны договорились сокращать производство озоноразрушающих веществ. По случаю Международного дня охраны озонового слоя, который отмечается 16 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал более активно сокращать масштабы использования гидрофторуглеродов, которые к тому же способствуют глобальному потеплению, сообщается на сайте организации.

«Когда было научно доказано, что хлорфторуглероды и другие вещества вызывают образование дыры в «озоновом слое», защищающем все живое на Земле, мировое сообщество отказалось от их использования. Ожидается, что благодаря этому глобальному обязательству к середине столетия озоновый слой восстановится до уровня 1980 года», - говорится в послании главы ООН.

Он добавил, что эта работа еще не закончена. Ведь так называемая Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу , касающаяся гидрофторуглеродов— газов, вызывающих сильное потепление климата и по-прежнему использующихся в системах охлаждения, вступает в силу только 1 января 2019 года. Пока этот новый документ ратифицировали лишь 46 стран. Глава ООН призывал все остальные страны присоединиться к этому соглашению.

«Я рассчитываю на то, что страны расскажут о своих значительных успехах в осуществлении Кигалийской поправки на саммите по климату, который я созываю в сентябре 2019 года», - добавил Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь напомнил, что 2018 год стал самым теплым за всю историю наблюдений и призвал добиваться выполнения Монреальского протокола, направленного на защиту озонового слоя.

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, был подписан 16 сентября 1987 года. Он, в частности, запрещает производство и продажу опасных веществ, истощающих озоновый слой. В рамках Монреальского протокола уже удалось запретить производство и потребление более 100 видов химикатов. Многие из этих веществ способствуют глобальному потеплению.

Озон защищает землю от ультрафиолетового излучения, являющегося основной причиной меланомы и других раковых заболеваний кожи. В ЮНЕП считают, что надлежащая реализация Монреальского протокола поможет предотвратить 2 миллиона случаев рака кожи к 2030 году, а также внесет важный вклад в охрану дикой природы и в развитие сельского хозяйства.

Эксперты отмечают, что выведение из употребления разрушающих озон веществ помогает также и в борьбе с изменением климата, поскольку многие химические вещества, контролируемые договором, были признаны также источниками глобального потепления.