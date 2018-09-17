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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии увеличилось количество пострадавших детей от переписок с фейковыми аккаунтами в социальных сетях

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии, председатель национального совета по делам детей У.Хурэлсух принял члена парламента (ВГХ), председателя временного комитета по электронной политике Н.Учрала. Они обменялись мнениями по предпринимаемым мерам и дальнейшей деятельности в защите прав детей в социальных сетях, передает «Монголия Сейчас».

По данным исследования, проведённого главным полицейским управлением, из 3,8 млн. телефонов сотовой связи, используемых в Монголии, 2,5 млн. являются смартфонами, использование которых предоставляет возможность доступа в интернет.

«Большинство из пользователей интернета — подростки. Помимо получения различного рода информаций для учёбы, свободный доступ к интернету позволяет им в большей степени использовать Facebook, что в некоторых случаях начало оказывать негативное влияние на детей. Количество зарегистрированных в полиции материально, психологически и физически пострадавших детей из-за переписки с гражданами, имеющими фэйковые странички, по сравнению с прошлогодними показателями аналогичного периода увеличилось в два раза. Именно поэтому есть острая необходимость в принятии мер по защите прав детей в интернет среде», — отметил премьер У.Хурэлсух.

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