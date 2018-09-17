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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан снова опроверг слухи о размещении на Каспии военных баз США

CA-NEWS (KZ) - Казахстан снова опроверг слухи о размещении на Каспийском море Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

В эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» министр информации и коммуникаций Даурен Абаев назвал «обычным фэйком» новость ряда СМИ о якобы планах США разместить военную базу на побережье Каспии на территории Казахстана.

По его словам, конвеция, подписанная прикаспийскими странами, провозглашает превращение Каспия в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества. Второе, что не будут присутствовать на море вооруженные силы, которые не принадлежат прикаспийским странам. Третье - запрет плавания судов неприкаспийских государств.

«Казахстан априори не может допустить присутствие иностранных вооруженных сил и тем более размещение их военых баз на своем побережье. Другое дело – транзит через территорию специальных грузов для международных сил содействия и безопасности в Афганистане, это содействие в деэскалации терроризма из этого региона и, соответственно, сохранение мира на Каспийском море», - отметил глава ведомства.

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