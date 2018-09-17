В Таджикистане несовершеннолетний пешеход погиб в дорожной аварии

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане в результате дорожно-транспортного происшествия погиб несовершеннолетний, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.

По данным ведомства, 15 сентября, примерно в 16:40 вечера, водитель автомашины марки “Опель-Вектра”, Махмудов С.А 1987 года рождения, житель сельского джамоата Сурхоб Раштского региона, следуя на автотрассе Вахдат-Лахш-Саритош на территории Лахшского района, потеряв контроль над управлением транспорта, совершил наезд на пешехода Холова Д.Д, 2009 года рождения, жителя сельского джамоата Муксу данного района.

К сожалению, мальчик, получив тяжкие телесные травмы, скончался в больнице, отмечается в сообщении правоохранительного ведомства.