РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане помиловали бывшего афганского террориста

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане помиловали бывшего афганского террориста. Гражданин Афганистана был членом Исламского движения Узбекистана.

Согласно видеорепортажу телеканала «Узбекистон 24», Абдулхамид Мухаммад Хасан родился в Афганистане. В 2005 году он был арестован сотрудниками Службы национальной безопасности (ныне СГБ) за участие в преступных деяниях против Узбекистана.

С 1998 года он являлся членом Исламского движения Узбекистана в Афганистане, которой руководил Тахир Йулдашев. В передаче отмечается, что он активно участвовал в заговоре направленной на изменение действующего конституционного строя, захват власти, нарушение деятельности государственных органов и существующих в стране социально-политической ситуации.

После задержания в отношении него было возбуждено уголовное дело, Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил его к 16 годам лишения свободы.

В начале сентября текущего года Абдулхамид Мухаммад Хасан был амнистирован и выпущен на свободу в соответствии с указом президента о помиловании.

print
  • Муфтий Узбекистана назвал лицемером имама, пожаловавшегося президенту
  • У России и Монголии есть большой потенциал для развития сотрудничества, - торговый представитель РФ
  • Жизнь в Центральной Азии: Жительница таджикского Худжанда по 70 часов создает ювелирные украшения
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×