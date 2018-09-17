В Узбекистане помиловали бывшего афганского террориста

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане помиловали бывшего афганского террориста. Гражданин Афганистана был членом Исламского движения Узбекистана.

Согласно видеорепортажу телеканала «Узбекистон 24», Абдулхамид Мухаммад Хасан родился в Афганистане. В 2005 году он был арестован сотрудниками Службы национальной безопасности (ныне СГБ) за участие в преступных деяниях против Узбекистана.

С 1998 года он являлся членом Исламского движения Узбекистана в Афганистане, которой руководил Тахир Йулдашев. В передаче отмечается, что он активно участвовал в заговоре направленной на изменение действующего конституционного строя, захват власти, нарушение деятельности государственных органов и существующих в стране социально-политической ситуации.

После задержания в отношении него было возбуждено уголовное дело, Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил его к 16 годам лишения свободы.

В начале сентября текущего года Абдулхамид Мухаммад Хасан был амнистирован и выпущен на свободу в соответствии с указом президента о помиловании.