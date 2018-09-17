В Минобороны России рассказали о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты

CA-NEWS (CA) - Руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин на брифинге для журналистов заявил, что ракета, сбившая летом 2014 года Boeing 777 в небе над востоком Украины, была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и предназначена для ЗРК «Бук». Это удалось установить из номера ракеты, который впервые обнародовало оборонное ведомство, передает РБК.

«Уникальный заводской серийный номер ракеты, который присваивался производителем, — 8720», - сказал он.

Представитель Минобороны РФ добавил, что документация на эту ракету до сих пор хранится на этом предприятии.

По его словам, 29 декабря 1986 года ракета была отправлена в войсковую часть 20152, ракета была получена. Бригада входила в состав Прикарпатского военного округа в Тернопольской области Украинской ССР. После распада Советского Союза ракета с территории Украины не выводилась, добавил Паршин. По его словам, действительное название этой войсковой части - 223-я зенитно-ракетная бригада. После распада СССР она вошла в состав Вооруженных сил Украины.

По данным Москвы, сбившая самолет ракета стояла на вооружении ракетного полка, который «неоднократно» привлекался к операциям на востоке Украины.

Также на брифинге в Минобороны РФ предоставили запись перехваченных телефонных разговоров украинских военных, сделанную в 2016 году в Одесской области при подготовке подразделения ракетно-технических войск ВС Украины к учениям «Рубеж-2016». Запись сделана во время настройки РЛС «Малахит». На ней они, в частности, обсуждают крушение малазийского Boeing.

«Возьми этого керевника (руководителя- ред.). Возьми Левчука и скажи: «Пацаны, вот если будет вот так, то (собьем — ред.) еще один малайзийский Boeing, и все будет», - звучит на этой записи. Этот голоc, заявили в Минобороны РФ, принадлежит полковнику ВС Украины Руслану Гринчаку.

По данным российского Минобороны, Гринчак с 2009 по 2015 год командовал 164-й радиотехнической бригадой ПВО Украины, которая входит в состав командования «Центр» Воздушных сил ВСУ. В 2014 году она находилась в районе конфликта в Донбассе, заявили на брифинге.

«Содержание найденных нами и представленных вам сегодня документов не вызывает сомнения. Представители совместной следственной группы могут ознакомиться с этими документами, если пожелают», - добавил Паршин.

Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины, на борту находились 298 человек, в основном граждане Нидерландов. Стороны украинского конфликта обвинили друг друга в произошедшем. В 2014 году в Нидерландах была сформирована Объединенная следственная группа, в которую вошли представители этой страны, а также Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии.

Совет безопасности Нидерландов заключил, что самолет был сбит ракетой класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». Установка находилась в районе, в котором находились как ВСУ, так и силы ДНР и ЛНР. В мае 2018 года Объединенная следственная группа заключила, что самолет был сбит из «Бука», принадлежащего российской 53-й зенитной ракетной бригаде, которая базируется в Курской области.

В октябре 2015 года концерн «Алмаз-Антей» сообщил об итогах собственного расследования произошедшего. В концерне заключили, что самолет был сбит ракетой, которая не используется российскими военными. Она была запущена с территории, которая не контролировалась сторонами конфликта в Донбассе. В сентябре 2016 года в Минобороны заявили, что находящийся в Ростовской области радиолокационный комплекс не зафиксировал посторонних объектов вблизи маршрута полета малазийского Boeing. Ракета «Бук» не могла быть запущена противостоящими Киеву силами, заключили в ведомстве.

Расследовательская группа Bellingcat в июне 2017 года опубликовала фотографии ЗРК «Бук», из которого, по их версии, был сбит самолет. Расследователи заключили, что этот ЗРК был приписан к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.

Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что у России нет оснований доверять результатам расследования Совместной группы. По его словам, Москву к участию в расследовании не допустили, а предоставленные Россией аргументы не были учтены.