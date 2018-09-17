Умер чемпион СССР по хоккею Валентин Гуреев

- Азия и мир, спорт
- 17:09, 17 сентября 2018
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CA-NEWS (CA) - Хоккеист, бывший тренер московского «Спартака» Валентин Гуреев умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter команды.
Сегодня на 73-ем году жизни остановилось сердце прекрасного в прошлом нападающего красно-белых, чемпиона СССР 1976 года, двукратного обладателя Кубка СССР Валентина Гуреева. pic.twitter.com/YWRRI7QQs9— Спартак Москва (@spartak_hc) 17 сентября 2018 г.
«Спартак» выразил соболезнования родным и близким Гуреева, а также хоккеистам, с которыми он играл и работал.
Ранее Гуреев перенес обширный инсульт, после чего оказался прикован к постели. Как сообщала пресс-служба клуба, медикам удалось стабилизировать его состояние, однако спортсмен находился в одном из столичных реабилитационных центров.
Валентин Гуреев — чемпион СССР (1976), двукратный обладатель Кубка СССР. В качестве старшего тренера молодёжной сборной СССР четыре раза становился чемпионом мира (1986, 1989, 1999, 2003). В разные годы возглавлял такие команды, как «Спартак», «Химик», «Ямальские стерхи». Является одним из родоначальников развития женского хоккея. Был главным тренером женской сборной России.