Президент Монголии рассказал об итогах ВЭФ во Владивостоке

CA-NEWS (MNG) - По итогам участия в VI Восточном экономическом форуме, который проходил 11-13 сентября этого года во Владивостоке, президент Монголии Халтмагийн Баттулга дал интервью местным журналистам и ответил на интересующие монгольскую общественность вопросы, сообщает «Монголия Сейчас».

«Главная тема, которая была затронута на форуме в этот раз была связана с вопросом безопасности на Корейском полуострове. Взаимопонимание между странами даст возможность восстановить экономические отношения. Участники говорят о том, что нельзя продвинуться вперёд, если на первое место ставить лишь экономику», - отметил президент.

«Мы сообщили странам региона наше предложение об экспорте являющегося нашей большой возможностью бурого угля, переработав энергию на месте. В этом направлении компании из РФ, КНР и Республики Корея провели исследования. Объединив их данные, во время двусторонних встреч мы выступили с предложением о поставке в самые крупные страны-потребители в Восточной Азии — Японию и Корею. Вопрос, который продвинулся вперёд, — подписание сторонами документа о создании совместного механизма по продвижению работ по созданию монголо-российско-китайского экономического коридора. Из-за того, что отсутствует такой механизм, данный вопрос обсуждается каждый раз лишь при встрече и не более того», - рассказал Баттулга.

По его словам, заключение меморандума между соответствующими министерствами трёх стран стало большим шагом.

«Помимо этого, речь шла о кредите в 100 млрд рублей ($1,5 млрд). Для предоставления этого кредита министерство финансов РФ предъявляет очень высокие требования. Так как мы посчитали, что если ждать соответствия этих требований, то кредитование не осуществится, поэтому монгольская сторона выступила с просьбой обратить на этот вопрос внимание», - говорит Баттулга.

«Российская сторона не считает эту сумму кредитования крупной. Соответственно, в случае разрешения некоторых вопросов, связанных с тарифным урегулированием, означает, что вопрос кредитования можно решить в положительном русле», - заключил президент Монголии.