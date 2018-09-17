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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минский автозавод создаст СП в Каракалпакстане

CA-NEWS (UZ) - ОАО «Минский тракторный завод» откроет сборочное производство гусеничной и садовой техники в Узбекистане, сообщает БелТА.

Об этом заявил генеральный директор предприятия Федор Домотенко на белорусско-узбекском бизнес-форуме в Ташкенте. «Мы рассматриваем новые темы для Узбекистана — создание сборочного производства гусеничной техники и садовой техники. Думаю, что мы подпишем определенные соглашения и к концу года выйдем на реальные результаты. Эта тема интересна для Узбекистана», — сказал Федор Домотенко.

На новом предприятии, которое условились разместить в Каракалпакстане, будут выпускать около 200 сельхозмашин в год.

МТЗ уже имеет опыт подобного сотрудничества с Узбекистаном: сборочное производство белорусских тракторов успешно функционирует в Ташкенте.

Некоторые модели представлены на выставке белорусских производителей Made in Belarus, которая проходит в Ташкенте 14−19 сентября.

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