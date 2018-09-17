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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Археологи обнаружили древнего сфинкса на юге Египта

CA-NEWS (CA) - В Египте обнаружили древнюю статую сфинкса, которая может относиться еще к эпохе Птолемеев (IV — I век до нашей эры), сообщает Egypt Today со ссылкой на генсека Верховного совета по делам древностей Мустафу Вазири.

Сфинкс был найден на юго-восточной стороне храма в городе Ком-Омбо.

Сам финкс небольших размеров: 28 сантиметров в ширину по основанию постамента. Голову статуи украшает царский убор с изображением богини-кобры Уаджит, завершает облик ритуальная борода фараона.

Руководитель организации «Асуанские древности» Абдель Монейм Саид заявил, что планируется провести обширные исследования сфинкса, чтобы собрать информацию о его истории и правителе, которому он принадлежал.

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