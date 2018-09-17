В Перми 9 таджикских мигрантов задержаны по подозрению в незаконном производстве алкоголя

CA-NEWS (TJ) - В городе Пермь РФ задержали 9 граждан Таджикистана, которые работали в подпольном мини-предприятии по производству поддельных спиртных напитков.

Об этом Радио Озоди 17 сентября сообщил Раджабали Халимов, житель села Ноджии боло Гиссарского района. По его словам, четверо задержанных – его дети: Саёдвали Халимов, Фирузи Раджабали, Навруз Халимов и Наджмиддин Раджабзода. Старшему из братьев Саёдвали 29 лет, он женат, у него двое детей.

Раджабали Халимов сказал, что среди задержанных - еще двое жителей села Ноджии боло.

Адвокаты задержанных граждан Таджикистан сообщили, что им инкриминируется ч.1 ст. 327 УК РФ. "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

По словам адвокатов, их подзащитные не признают свою вину. Они работали на предприятии грузчиками и сторожами и не знали, что там производят суррогат, говорят адвокаты.

Как стало известно, в ходе рейда сотрудников полиции города Перми были задержаны 17 работников подпольного мини-завода. Владельцы предприятия – граждане России, также арестованы.