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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жизнь в Центральной Азии: Фестиваль электронной музыки «Стихия» прошёл на кладбище кораблей, на высохшем дне Аральского моря

CA-NEWS (UZ) - На кладбище кораблей - в городе Муйнак, что в Каракалпакстане, прошёл фестиваль абстрактной электронной музыки «Стихия».

По данным Госкомтуризма республики, миссия фестиваля — повысить осведомленность мирового сообщества о проблеме Приаралья и укрепить ответственное, рациональное потребление воды.

В день открытия 14 сентября были организованы пешие туры по кладбищу кораблей, участники посетили соляные карьеры и местный краеведческий музей.

Звук со сцены фестиваля был направлен в сторону моря. «Звуковой вояж» продолжался без остановки около 10 часов.

«Вояж начнется с медленных темпов с постепенным нарастанием ритма, с чередованием рваных ритмов электро до плотных ударов техно и инопланетного звучания acid, с периодическими переходами в тягучую атмосферную меланхолию эмбиент», — сообщается на сайте фестиваля.

Гибель Аральского моря остается наиболее острой экологической проблемой всего региона Центральной Азии. В своем выступлении на 72-ой Генеральной Ассамблее ООН, Президент Шавкат Мирзиеев призвал мировое сообщество обратить внимание на эту природную катастрофу и проявить консолидацию усилий, выраженных в специальной программе ООН.

Фестиваль проводился при поддержке Госкомтуризма. Последующие фестивали будут нацелены на сбор пожертвований для развития приаральского региона.

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