РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕБРР выделит 45 млн евро для поддержки малого и среднего бизнеса в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запустил региональную программу по развитию малого бизнеса, объявив о выделении 45 млн евро коммерческим банкам Монголии для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) страны, передает «Жэньмиинь жибао».

Глава представительства ЕБРР в Монголии Ирина Кравченко отметила, что поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства являются одной из ключевых задач ЕБРР в Монголии. "Новая онлайн-платформа, запущенная банком сегодня, предоставит финансовым институтам необходимые инструменты, а также улучшит навыки и квалификацию экспертов банка в области кредитов", - добавила она.

Вышеупомянутая программа предоставит доступ к цифровой платформе, предназначенной для передачи местным финансовым учреждениям знаний по вопросам кредитного анализа, банковских услуг и финансирования ММСП.

Региональная программа по развитию малого бизнеса для Монголии финансируется Специальным фондом акционеров ЕБРР и ­претворяется в жизнь немецкой консалтинговой компанией IPC, которая имеет опыт реализации аналогичных инициатив в регионе.

print
  • Кенийский бегун побил мировой рекорд на Берлинском марафоне
  • В Душанбе проходит международный фестиваль короткометражных фильмов
  • В Туркменистане растет число фермеров, которые бросают свои поля из-за убытков
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×