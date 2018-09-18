ЕБРР выделит 45 млн евро для поддержки малого и среднего бизнеса в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запустил региональную программу по развитию малого бизнеса, объявив о выделении 45 млн евро коммерческим банкам Монголии для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) страны, передает «Жэньмиинь жибао».



Глава представительства ЕБРР в Монголии Ирина Кравченко отметила, что поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства являются одной из ключевых задач ЕБРР в Монголии. "Новая онлайн-платформа, запущенная банком сегодня, предоставит финансовым институтам необходимые инструменты, а также улучшит навыки и квалификацию экспертов банка в области кредитов", - добавила она.

Вышеупомянутая программа предоставит доступ к цифровой платформе, предназначенной для передачи местным финансовым учреждениям знаний по вопросам кредитного анализа, банковских услуг и финансирования ММСП.

Региональная программа по развитию малого бизнеса для Монголии финансируется Специальным фондом акционеров ЕБРР и ­претворяется в жизнь немецкой консалтинговой компанией IPC, которая имеет опыт реализации аналогичных инициатив в регионе.