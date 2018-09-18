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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан запустил химзавод за $1,5 млрд на побережье Каспия

CA-NEWS (TM) - Туркменистан запустил завод по производству азотных удобрений «Гарабогазкарбамид» на побережье Каспийского моря стоимостью $1,57 млрд, сообщает государственное информационное агентство страны.

Завод, построенный японской Mitsubishi и турецкой Gap Insaat, планирует производить 1,1 миллиона тонн карбамида (мочевины) в год. Японский банк международного сотрудничества (JBIC) обеспечил большую часть финансирования проекта Гарабогаз, госконцерн Туркменхимия оплатил оставшиеся расходы.

С выходом промышленного объекта на производственную мощность объем выпуска карбамида в стране составит более 2 млн тонн. Продукцию планируется экспортировать морским путем. В этих целях в Гарабогазе полностью реконструирован местный порт.

Кроме цехов по производству синтетического аммиака и карбамида завод включает газотурбинный генератор для производства электроэнергии и установку по очистке и опреснению морской воды.

Завод «Гарабогазкарбамид» рассчитан на ежегодную переработку порядка 1 млрд кубометров природного газа, производство в сутки 2 тыс. тонн синтетического аммиака и на его основе - 3,5 тыс. тонн карбамида.

«Туркменистан сделал еще один решительный шаг на пути интеграции в ряды индустриально развитых государств мира, влившись в число крупных экспортеров химической продукции», - сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии открытия завода.
Президент Туркменистана также отметил экологическую безопасность нового комплекса. «Количество вредных выбросов в атмосферу не выходит за рамки принятых в Туркменистане и международных стандартов», - подчеркнул он.

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