В Казахстане выявлены более 700 фактов незаконной добычи полезных ископаемых, осуждены полицейские, покрывавшие хищения

CA-NEWS (KZ) - В Генеральной прокуратуре Казахстана подведены итоги проверки состояния законности в сфере недропользования.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, выявлено более 700 фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых – щебня, песка, глины, чернозема и других их видов. Окружающей среде причинен ущерб на сумму более 1,5 млрд тенге ($4 млн).

Отмечается, что в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Павлодарской областях 17 субъектов без получения прав на землепользование неправомерно добывали природные ресурсы.

В Жамбылской области компании «ISS Ingineering» и «Bahon-Строй» самовольно изъяли из недр 197 тыс. кубометров суглинков для строительства железнодорожных путей и автомобильных дорог. Размер причиненного ущерба составил 626 млн тенге ($1,7 млн). По представлению прокуратуры Департамент экологии в судебном порядке принял меры по возмещению вреда.

В Алматинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях в 200 случаях деятельность по недропользованию осуществлялась в ущерб экологической безопасности без разрешения уполномоченного органа на эмиссии в окружающую среду.

Вокруг Астаны выявлены 54 незаконных карьера, где похищено порядка 176 тыс. кубометров чернозема, 38 тыс. кубометров песка. Ущерб государству составил более 300 млн тенге. По данному факту расследовано уголовное дело в отношении 11 лиц, в том числе 5 сотрудников органов внутренних дел, покровительствовавших хищению ископаемых. Все они осуждены.

Из-за отсутствия госконтроля за рекультивацией нарушенных в процессе недропользования земель, в Акмолинской, ВКО, Жамбылской, ЗКО, Костанайской и Кызылординской областях более 147 субъектов самоустранились от выполнения работ по охране земель. На протяжении 5 лет после прекращения добычи ископаемых они не принимают мер по консервации и ликвидации карьеров.

По всем выявленным нарушениям законности к административной ответственности в виде штрафа на сумму 6,9 млн тенге ($18,5 тыс.), привлечено 62 лица, расторгнуто 11 контрактов, внесено 3 иска о понуждении 147 недобросовестных недропользователей ликвидировать последствия недропользования.

Инициирован вопрос об изъятии 82 земельных участков, находившихся в незаконном владении у недропользователей. В доход государства взыскан 821 млн тенге ($2,21 млн) в виде возмещения экологического ущерба, налогов и других обязательных платежей, штрафов.