Таджикистан значительно увеличил экспорт электроэнергии

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан увеличил экспорт электроэнергии в соседние страны. По статистическим данным, сумма экспорта электроэнергии за восемь месяцев текущего года составила свыше $62,2 млн., что на 56,6% или $22,5 млн. больше показатели аналогичного периода прошлого года, передает Авеста.

За указанный период объем производства электроэнергии внутри страны составил свыше 13,5 млрд. кВт/ч, что 10,1% больше января-августа 2017 года. Порядка 12 млрд. 955,8 млн. кВт/ч из общего объема выработано гидростанциями. Только в августе текущего года в стране выработано 1 млрд. 965,3 млн. кВт/ч электроэнергии, отмечается в статье.

Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе страны, основными покупателями таджикской электроэнергии являются Афганистан и Узбекистан. Таджикистан в текущем году планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан на 200 млн. кВт/ч.

Еще в начале этого года не пресс-конференции первый заместитель председателя ОАХК «Барки точик» Мадумар Асозода сообщил, что Таджикистан в прошлом году экспортировал в Афганистан 1 млрд. 304 млн. кВт/ч электроэнергии. Согласно договоренностям в текущем году этот показатель планируется увеличить до 1,5 млрд. кВт/ч.

По словам Мадумара Асозода, в 2017 году Таджикистан экспортировал электроэнергию в соседний Афганистан по цене 4,081 цента за один кВт/ч. По соглашению, подписанному ранее между энергетическими ведомствами двух стран, стоимость таджикской электроэнергии для Афганистана ежегодно увеличивается на 3%. Срок действия данного соглашения по тарифам действует до 2029 года.

Сумма экспорта электроэнергии в соседний Афганистан в прошлом году составила $52,3 млн.

В энергосекторе также отмечают, что ожидается, что до конца года Таджикистан экспортирует в Узбекистан не менее 1,5 млрд. кВт/ч. электроэнергии.

Согласно достигнутым электроэнергетическими компаниями двух стран договоренностям, в летний период Узбекистан приобретает электроэнергию из Таджикистана по два американских цента за один киловатт, зимой – по 2,5 цента за киловатт.

По данным энергетиков, в настоящее время население республики платит 16,85 дирамов (около 1,8 американских цента) за один киловатт электроэнергии.