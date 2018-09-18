Казахстан удовлетворен благоприятной ситуацией на Корейском полуострове и призывает стороны достичь безъядерного статуса

CA-NEWS (KZ) - Казахстан назвал меры по укреплению доверия важнейшим условием для дальнейшей реализации процесса по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, постоянный представитель республики при ООН Кайрат Умаров на внеочередном заседании Совета безопасности ООН заявил о необходимости решения проблемных вопросов, связанных с оружием массового уничтожения, через реализацию мер укрепления доверия, особенно между Россией, Китаем и Соединенными Штатами Америки.

«Сегодня ситуация на Корейском полуострове намного благоприятнее, чем когда-либо прежде, что побуждает нас к фокусированию внимания на дальнейшем проявлении доброй воли, открытости и взаимных уступок», - заявил К.Умаров, выразив надежду на успешное продолжение политических и дипломатических усилий.

Посол также подчеркнул важность сохранения единства в Совете безопасности ООН для реализации первостепенной задачи – полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Он выразил поддержку работе санкционного Комитета СБ ООН по КНДР, учрежденного резолюцией 1718 (2006).

В ходе заседания было отмечено, что Казахстан, имея практический опыт в области разоружения, понимает, насколько сложным является процесс денуклеаризации. «Призываем все стороны сохранять терпение, удвоить решимость и политическую волю для успешного продвижения общего дела по достижению безъядерного статуса Корейского полуострова», - добавил глава казахстанской делегации.