В рейтинге лучших городов СНГ для осенних путешествий Душанбе занимает 9 место

CA-NEWS (TJ) - Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов СНГ для осенних путешествий туристов. Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью текущего года.

Минск, Астана и Баку лидируют в рейтинге осенних путешествий в города государств СНГ.

Топ-10 городов СНГ у туристов осенью текущего года составляют Минск в Белоруси, Астана в Казахстане, Баку в Азербайджане, Ереван в Армении, Ташкент в Узбекистане, Алма-Ата в Казахстане, Бишкек в Кыргызтане, Кишинев в Молдавии, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

По данным ТурСтат, туристы приезжают в города и страны СНГ осенью в среднем на 3 дня.

Самые недорогие осенние туры в СНГ выбирают Кыргызстан и Узбекистан, а для туров на выходные дни и шопинга выбирают Астану и Баку.