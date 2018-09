Экспорт туркменского газа в Китай в январе-июле 2018 года увеличился на 16%

CA-NEWS (TM) - Аналитик Economist Intelligence Unit Сэм Бхутия (Sam Bhutia) рассказал, что экспорт туркменского газа в Китай в январе-июле 2018 года был на 16% выше (или на $632 млн больше) по сравнению с январем-июлем 2017 года.

«При таком темпе Туркменистан мог бы получить около $7,5 млрд от экспорта газа в Китай в 2018 году, что станет самым высоким показателем течении трех последних лет, принесет денежный поток, в котором так нуждается страна», - написал он на своей странице в Twitter.

Turkmenistan's exports to China in Jan-July 2018 were 16% higher (or US$632m more) compared to Jan-July 2017. At this pace, Turkmenistan could earn about US$7.5bn from exports to China in 2018, the highest level in three years, a cash inflow that the country desperately needs. pic.twitter.com/Brd5xGyW1R