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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Кызылорде построят завод по выпуску стекла для смартфонов

CA-NEWS (KZ) - В Кызылординской области планируют построить завод по выпуску стекла для солнечных панелей, смартфонов и планшетов мощностью 250 тонн/день.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, основными преимуществами выпускаемой продукции станет стекло толщиной от 0,15 мм с гладкой поверхностью и низким оптическим искажением.

Планируется создать во время строительства завода порядка 500 новых рабочих мест и после ввода в эксплуатацию более 150 постоянных рабочих мест.

Инвестором выступит компания «Чайна Триумф». Стоимость проекта составляет порядка $150 млн.

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