Президент Южной Кореи прибыл в КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном

CA-NEWS (CA) - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в КНДР для участия в двустороннем саммите, сообщает Yonhap.

В аэропорту Мун Чжэ Ина встретил лично лидер КНДР Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу. В честь гостя был выстроен почетный караул, присутствовали многочисленные жители Пхеньяна с флажками КНДР и флажками, символизирующими объединение Корейского полуострова.

Мун Чже Ин стал третьим президентом Южной Кореи, посетившим КНДР. Для него эта первая поездка в Северную Корею в качестве главы государства. Помимо президента, на саммит прибыла делегация из 110 человек. 93 человека, среди которых есть чиновники и репортеры, приехали в КНДР в воскресенье, 16 сентября.

Агентство добавляет, что у Муч Чже Ина будет как минимум две встречи в Пхеньяне с Ким Чен Ыном. Первые официальные переговоры планируется провести вскоре после прибытия президента Южной Кореи. Затем он будет присутствовать на званном ужине, который может быть устроен Ким Чен Ыном. Визит Мун Чжэ Ина продлится три дня.

Ранее лидеры Северной и Южной Кореи встречались 27 апреля и 26 мая в приграничной демилитаризованной зоне.