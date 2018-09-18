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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе на один день будут закрыты центральные дороги по случаю празднования всемирного дня без автомобиля

CA-NEWS (MNG) - 22 сентября жители Улан-Батора будут отмечать Всемирный день без автомобиля. С 7 часов утра по 17 часов вечера все центральные улицы города будут закрыты для автомобилистов, передает Montsame.

В этот день пройдут спортивные и культурные мероприятия, призывающие молодое поколение обходится без автотранспортных средств: соревнования в езде на велосипедах, забеги на различные дистанции, пешие походы, концерты, выставки и ярмарки эко-продуктов. Кроме этого, спортзалы всех среднеобразовательных школ столицы будут открыты для всех желающих.

В последние годы во многих крупных городах мира регулярно организуется такая акция, пропагандирующая идею пешего и велосипедного способов передвижения, использования общественного транспорта.

В Монголии два раза в год отмечается «День без автомобиля»: весной и осенью. Каждой весной в столице проходит международный забег «Улан-Баторский марафон».

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