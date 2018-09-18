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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Казахстана отреагировал на ноту протеста Кыргызстана в связи с проверками в аэропорту Алматы

CA-NEWS (KZ) - Время пересечения казахстанско-кыргызской границы будет сокращено до минимума, сообщил на брифинге в МИД Казахстана официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает informburo.kz.

«Заместитель министра иностранных дел РК Галымжан Койшыбаев и директор пограничной службы КНБ Дархан Дильманов провели специальное рабочее совещание в Алматы. На мероприятии с участием заинтересованных ведомств рассмотрены вопросы совершенствования процедуры прохождения контрольно-пропускных пунктов на государственной границе, меры по недопущению возможных необоснованных действий со стороны сотрудников пограничной службы Казахстана, для чего была инициирована специальная служебная проверка», – сказал Айбек Смадияров в ходе брифинга.

Он пояснил: чтобы в будущем избежать недоразумений, проведут комплекс мероприятий объективного контроля и оперативного реагирования на нарушения, включая создание соответствующей межведомственной комиссии.

«Предполагается, что принимаемые меры сократят до минимума время пересечения государственной границы. В целом утверждаем, что казахстанская сторона не проводит преднамеренные проверочные действия в отношении граждан ни одного государства мира. Все процедуры при прохождении контрольно-пропускных пунктов на государственной границе Казахстана соответствуют общепринятым международным нормам и стандартам», – заявил Айбек Смадияров.

14 сентября сообщалось, что МИД Кыргызстана вручил послу РК ноту протеста из-за проверок граждан соседней страны в аэропорту Алматы. Тогда в МИД Казахстана ответили, что проверяют эту информацию.

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